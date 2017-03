Veröffentlicht am 3. März 2017 von wwa

HELMENZEN – Der OMUS Club Helmenzen begeistert sein närrisches Publikum mit zwei tollen Veranstaltungen – Jede karnevalistische Veranstaltung, auch Veranstaltungen auf anderen Gebieten, beinhalten einen enormen Aufwand. Es muss geplant, organisiert und geprobt werden. Hut ab vor den vielen kleinen Karneval- und Möhnenclubs die in eigener Regie und durchweg mit eigenen Kräften, mit ihren Mitgliedern mehrstündige Programme auf die Beine stellen und durchführen. Zu einem dieser tollen Clubs gehört der OMUS Club Helmenzen. Nach dem Karneval ist für sie bereits nach kurzer Erholung wieder vor dem Karneval. Auf ihren beiden Veranstaltungen im Hotel Westerwälder Hof standen nicht weniger als 21 Programmpunkte auf dem Plan. Frauen wie Männer vollzogen einen fliegenden Wechsel auf der Bühne. Schnelles Umkleiden, Abschminken und Schminken waren angesagt. Der Einmarsch der Truppe wurde bereits vom anhaltenden Beifall bedacht. Da gab es in den nächsten Stunden „Mc Clean“ der fatale Aufklärungsaufenthalt auf der Toilette. Den Ehemechaniker, die Männermacken, zwei Teile der Ü-Eier. Im Museum gab es eine spannende Übernachtung und Begegnung mit dem Museumswächter. Zwei Klosterbrüder waren auf Wanderschaft. Zum Löcher gucken treffen sich zwei Frauen auf dem Friedhof. Der spannende Krimi bleibt aus. Die beiden wollen nur tratschen. Beine und Röcke flogen beim Rock´n Roll. Als Fürst der Finsternis erleben die Besucher kleine Zaubereien. Der Dorftratsch kam bei der Unterhaltung „ Na, wie geht’s ihm denn heute? zur Geltung. Zwei Flugenten treffen sich und die jüngere von ihnen muss das Fliegen lernen. Bei Musik-Musik-Musik stehen schließlich die Helmenzer Höhner auf der Bühne. Auch Manni und Marianne besuchten wieder die Westerwälder. Der Quizmaster kam fast zur Verzweiflung, denn der Zufall wollte es dass der Kandidat immer die richtige Antwort hatte. Zwischendurch pries ein junger Mann, Christian Räder, seinen Whisky an und war bei vierten Auftritt richtig abgefüllt. Den Schluss- und Höhepunkt setzten die Männer mit ihrem Showtanz. Besuch erhielt der Omus Club im Rahmen der Veranstaltung vom HC Ehrbachtal mit Prinz Thilo I. und Gefolge sowie Sitzungspräsident Dominic Pritz, die Bambinis und die Minigarde.

Mitwirkende des OMUS Club waren: Achim Birk, Tanja Birk, Debbi Birk, Jochen Räder, Gabi Räder, Christian Räder, Maren Schäfer, Udo Fiedler, Rebecca Müller, Mario Müller, Silvia Pfeiffer-Bieler, Jaqueline Pfeiffer, Iris Hausmann, Mathea Bieler und Tobias Pfeiffer. Durch das Programm führte Obermöhne Hella Bieler. (wwa) Fotos: Rewa