Veröffentlicht am 3. März 2017 von wwa

BONN – Verdacht des versuchten sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Bonn-Tannenbusch – Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigem und bittet um Hinweise – Das Attackieren eines achtjährigen Mädchens in Bonn-Tannenbusch in den frühen Nachmittagsstunden des 02. März beschäftigt aktuell das zuständige KK 12 der Bonner Polizei: Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verfolgte eine noch unbekannte männliche Person gegen 13:50 Uhr das Kind von einer Bushaltestelle auf der Riesengebirgsstraße bis zur nahegelegenen Wohnanschrift auf der gleichen Straße. Der Unbekannte folgte der Achtjährigen schließlich auch bis in den Hausflurbereich. Nachdem beide in den Aufzug des Hauses gestiegen waren, erfasst er das Mädchen und schlug ihr unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht. Im weiteren Verlauf zog er ihr eine Stofftasche über den Kopf und fasste sie an den Hals. Nachdem sich das Kind erheblich zur Wehr gesetzt hatte, verließ der Täter den Aufzug und flüchtete vom Ort des Geschehens.

Die Fahnder sicherten Aufnahmen einer Überwachungskamera im Bereich des Hauses, die den mutmaßlichen Täter zeigen. Nachdem die bislang durchgeführten, intensiven Ermittlungsmaßnahmen noch nicht zur Festnahme des Mannes führten, veröffentlicht die Polizei auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses ein Bild des Tatverdächtigen, zu dem folgende ergänzende Beschreibungsmerkmale vorliegen: ca. 40 Jahre alt ca. 180 cm groß stämmige Statur Dreitagebart trug u.a. eine graue Schiebermütze, eine dunkle Winterjacke, eine hellblaue Jeans führte eine beige Stofftasche und einen grauen Rucksack mit.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt oder zur Identität der auf dem Bild gezeigten und zusätzlich beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.