Veröffentlicht am 3. März 2017 von wwa

RLP – Free Deniz! 1000 Postkarten für Postkarten für Demokratie, Pressefreiheit und Menschenrechte – Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der dju Rheinland-Pfalz rufen alle Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zur Solidarität mit Deniz Yücel auf. Peter Schmitt, Landesfachbereichsleiter Bildung, Wissenschaft und Forschung dazu: „Seit Jahren werden Demokratie, Pressefreiheit und im Besonderen Menschenrechte in der Türkei sprichwörtlich „mit Füßen getreten.“ Journalisten, Uni Professoren und Lehrer/innen sitzen in Gefängnissen fest. Mit fairen Verhandlungen ist nicht zu rechnen.“ Sein Kollege Michael Holdinghausen weiter: „Hier werden menschliche, demokratische und gewerkschaftliche Werte zu tiefst verletzt, die Zeit der internationalen Unterstützung ist mehr als überfällig.“

Durch den Versand von mindestens 1.000 Postkarten soll in der ersten Stufe der Aktion eine Flut von „Postkarten der Solidarität“ Deniz Yücel und stellvertretend allen Kämpfer/innen für Gerechtigkeit in der Türkei Mut gemacht werden sowie die Unterstützung der Bevölkerung signalisiert werden. Ein paar wenige Worte des Mutes, der Zuversicht und der Solidarität, egal auf welcher Sprache reichen schon aus.

Holdinghausen ergänzte: „Überschwemmen wir das Gefängnis Metris in Silivri stellvertretend für alle Gefängnisse in der Türkei mit unseren solidarischen Grüßen für die politischen Gefangenen und signalisieren der türkischen Regierung, dass Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit keine Verhandlungsmasse für was auch immer sind“.