Schnuppernachmittag in Gebärdensprache

OBERBIEBER – In den nächsten Wochen bietet Informa wieder viele Veranstaltungen für die Öffentlichkeit an – Am 8. März ab 17:00 Uhr findet ein Schnuppernachmittag Gebärdensprache statt, der vor allem für Menschen gedacht ist, die bisher noch keinen oder nur wenig Kontakt mit Gehörlosen und der Gebärdensprache hatten. Die Veranstaltung ist kostenlos!

Am 17. März ab 16:00 Uhr wird das beliebte Gebärdencafe in der Kantine angeboten. Gehörlose, Schwerhörige und Hörende treffen sich zum gemeinsamen Kaffeetrinken und Austausch in Laut- und Gebärdensprache. Es wird wieder eine kleine Gebärdeneinheit zu den Themen Frühling und Ostern geben. Der Kostenbeitrag für Kaffee, Kuchen und Brötchen beträgt 4 Euro pro Person.

Am 29. März ab 17:00 Uhr bietet Nicole Prangenberg wieder einen Konversationsabend in Gebärdensprache an. Teilnehmer sollten mindestens die Kenntnisse des Kurses DGS III haben, wobei es unerheblich ist, ob man die Kenntnisse in Kursen oder z. B. durch das Zusammenleben mit Gehörlosen erworben hat. Dieses Mal werden die Themen „Gesundheit und Krankheit“ vorrangig behandelt und diskutiert. Ein Kostenbeitrag von 8 Euro pro Person kann am Kursabend direkt an Frau Prangenberg entrichtet werden. Es wird gebeten sich auf jeden Fall für die Veranstaltungen anzumelden.