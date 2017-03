Veröffentlicht am 3. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendpolitische Bildungsfahrt nach Polen Ende September – Krakau und Breslau in 72 Stunden – Am 29. September ist es wieder soweit: erneut bietet die Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit der Kreisjugendpflege Neuwied eine jugendpolitische Bildungsfahrt für Jugendliche ab 14 Jahren in den Herbstferien an. Vom 29.September bis zum 4. Oktober geht die Reise in diesem Jahr nach Polen. Das Land Polen hat viele Gesichter und bietet kulturelle sowie vor allem auch geschichtlich hoch interessante Begegnungsmöglichkeiten.

Unter den Polen gilt Kraków als wichtigstes, kulturelles Zentrum des Landes, obwohl es seit 1596 nicht mehr Hauptstadt ist. Die Jugendlichen erwartet eine Kulturmetropole mit zahlreichen mittelalterlichen Bauten, Museen und einer Altstadt, die unter dem UNESCO-Weltkulturerbe steht. In Krakaus Gesicht spiegeln sich die Jahrhunderte. Aber von steifer Museumsatmosphäre keine Spur: Die Metropole an der Weichsel steckt voller Energie und fast südländischer Lebhaftigkeit. Neben einer Stadtführung ist ein Ausflug zu dem Salzbergwerk Wieliczka geplant.

Neben der Stadt Krakau ist ebenso ein Aufenthalt in Breslau geplant. Die ehemalige Hauptstadt Schlesiens gilt als eine der schönsten Städte Polens. Sie wurde nach der fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg mustergültig wieder aufgebaut. In Breslau erwartet die Jugendgruppe eine architektonisch wundervolle Stadt mit vielen Highlights und Sehenswürdigkeiten. Neben einem spannenden Rahmenprogramm mit beispielsweise der Jahrhunderthalle und dem Sky Tower bleibt für alle genug Freizeit die Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

Die Kosten betragen 239 Euro pro Teilnehmer. Sie beinhalten Hin- und Rückfahrt mit dem Bus, Übernachtung mit Frühstück, ein Menü im Hard Rock Cafe Krakau, sowie die Programmpunkte inklusive Eintrittsgelder und Betreuung. Jugendliche, die diese tolle Gelegenheit nutzen möchte, sollte sich schnell von ihren Eltern anmelden lassen, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Weitere Informationen zur Jugendbildungsfahrt und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei der Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Beck, Telefon 0 26 81/ 81-25 13 oder per Email an anna.beck@kreis-ak.de. sowie bei der Kreisjugendpflege Neuwied, Franlin Toma und Simone Höhner, Telefon 0 26 31/ 80 3- 621 oder per Email an jugendarbeit@kreis-neuwied.de.