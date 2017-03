Konfido wird ein Jahr alt

Veröffentlicht am 4. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Einjähriges Firmenjubiläum – Der Pflegedienst Konfido-AMBULANT GmbH feiert im März sein einjähriges Firmenjubiläum. In diesem Rahmen hatte der Geschäftsführer Karsten Weber alle Mitarbeiter/innen nachmittags zu einer kleinen Feierstunde eingeladen. In seiner Ansprache hielt Weber Rückschau auf das vergangene Jahr und berichtete nur positives. Aus anfänglichen vier angestellten Mitarbeiterinnen sind nun stolze 17 Mitarbeiter/innen geworden. Das Unternehmen ist Mitglied im MRE-Netzwerk des Landkreises Altenkirchen und wurde im Oktober`16 schon mit dem Hygienesiegel bezüglich dem Umgang mit multiresistenten Erregern ausgezeichnet. Weiterhin berichtete er über sehr zufriedene Klientinnen und Klienten in der Pflege, der hauswirtschaftlichen Versorgung sowie der Betreuung.

„Pflege ist Vertrauenssache“ getreu diesem Leitsatz der auch das Wort „Konfido“ beinhaltet, welches aus der Weltsprache Esperanto übersetzt „Vertrauen“ bedeutet, werden die Mitarbeiter/innen auch zukünftig die Unternehmensphilosophie leben und dem Leitbild getreu ihre Arbeit verrichten. Konfido-AMBULANT ist über die Rufbereitschaft 24-Std. erreichbar: 02681/9810180