Veröffentlicht am 4. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/HAMBURG – Studienfahrt im September nach Hamburg – Der LandFrauenverein Bezirk Altenkirchen bietet vom 14. bis 17. September eine Studienfahrt mit interessantem Rahmenprogramm nach Hamburg an. Geplant sind unter anderem eine Kirchenbesichtigung im „St. Michaelis“ (Michel) im Rahmen einer Stadtführung, eine dreistündige Stadtrundfahrt mit einem Gästeführer, der Besuch der Schiffsbegrüßungsanlage in Wedel, Besuch des Miniatur-Wunderlandes, eine einstündige Alsterrundfahrt mit dem Schiff und Besuch der Plaza in der Elbphilharmonie Hamburg.

Außerdem besteht die Möglichkeit zum Musical Besuch „Aladdin“. Gefahren wird mit einem Reisebus aus Weyerbusch und untergebracht ist man im 4-Sterne Hotel „Best Western Plus Böttcherhof“. Alle Interessierten, auch Männer und Nichtmitglieder, sind ganz herzlich willkommen. Da nur noch einige Plätze frei sind, wir um Anmeldung bis spätestens zum 31. März bei Heike Fuchs, Telefon: 02681/984732, Bärbel Schneider, Telefon: 02681/7117 oder unter landfrauen.ak@googlemail.com.