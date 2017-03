Veröffentlicht am 9. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – VHS-Kurs zum Thema elektronische Post – Emails verschicken, empfangen und verwalten – Ab Montag, 13. März bietet der Kurs der Kreisvolkshochschule „Emails verschicken, empfangen und verwalten“ in Altenkirchen die Möglichkeit, sich mit der Nutzung elektronischer Post vertraut zu machen. Eine Emailadresse ist aus dem täglichen Leben fast nicht mehr wegzudenken. Um diese zu versenden, muss man nicht einmal ein zusätzliches Programm auf dem Computer zu installieren. Emailadressen werden von unterschiedlichen Internetdiensten kostenlos angeboten.

Im viertägigen Einsteigerkurs lernen die Teilnehmenden, wie sie sich eine Emailadresse einrichten können, wie Mails verschickt werden und auch beispielsweise Fotos beigefügt werden. Das Verwalten der Emails gehört ebenso zum Kursinhalt. Zum Schluss werden zusätzlich nützliche Tipps rund um die Sicherheit des Computers und unerwünschte Emails behandelt.

Teilnehmende, die schon eine Emailadresse besitzen, können mit dieser im Kurs arbeiten. Auch ein grundlegender Einblick in die Programme Outlook, Outlook Express und Windows Mail wird ermöglicht. Zur Kursteilnahme sind Grundkenntnisse im Umgang mit PC erforderlich. Der Kurs findet an insgesamt vier Terminen statt: Montag, 13. März, Dienstag, 14. März, Donnerstag, 16. März und Freitag, 17. März jeweils von 17:00 bis 19:00 Uhr. Kursleiterin ist Kitja Müller. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.