Veröffentlicht am 12. März 2017 von wwa

NISTERBERG – Scrapbooking – Zweitägiger Grundlagenworkshop für Kids ab zehn Jahren Ende März in Nisterberg – Der zweitägige Workshop für kreativ Jungs und Mädchen ab zehn Jahren ist zum Kennenlernen von Scrapbooking geeignet. Er findet am Freitag, 31. März von 15:00 bis 19:00 Uhr und am Samstag, 1. April von 10:00 bis 14:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Nisterberg statt.

Beim „Scrapbooking“ erstellt man individuelle Fotoalben: zunächst die Fotoseiten selbst, also der Hintergrund auf den die Bilder geklebt werden. Hier kommen verschiedene Papiere, Farben, Stempel, Sprüche, Stanzformen zum Einsatz. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die zurechtgeschnittenen Fotos werden anschließend auf dieser Fotoseite fixiert. Die Bilder wiederrum können dann natürlich auch nach Belieben verschönert werden.

Mit den so gestalteten Alben haben die Kinder die Möglichkeit, ihre ganz eigenen Geschichten zu erzählen. Sie sind eine schöne Erinnerung, die alle Teilnehmenden mit nach Hause nehmen dürfen.

Alles was mitzubringen ist für den kreativen Workshop, sind ein paar ausgedruckte Fotos der Teilnehmer selbst, deren Familien und beispielsweise Freunden. Die Veranstaltung wird vom Kreisjugendamt Altenkirchen in Kooperation mit der Ortsgemeinde Nisterberg organisiert. Die Teilnehmergebühr beträgt 15 Euro pro Kind. Anmeldung können beim Jugendamt der Kreisverwaltung bei Anna Beck, unter Telefon: 02681 81-2513 oder per Email unter anna.beck@kreis-ak.de erfolgen.