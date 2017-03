Veröffentlicht am 2. März 2017 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall auf der L 281 – Mittwochmittag, 01. März, gegen 12:30 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Hachenburg, auf der Landesstraße 281 ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Eine 27jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrzeug die abschüssige und regennasse Landesstraße 281 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Schneidmühle. In einer Kurve kam sie mit dem Fahrzeug zunächst unbeabsichtigt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Gelände zum Stehen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf circa 5.000 Euro.