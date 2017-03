Wasserleiche in Unkel gefunden

Veröffentlicht am 2. März 2017 von wwa

UNKEL/RHEIN – Unbekannte Wasserleiche – Donnerstagvormittag, 02. März, wurde gegen 10:45 Uhr eine Wasserleiche, bei Rheinkilometer 626, in Unkel gefunden. Hinweise auf die Identität, so die Polizei, bestehen derzeit nicht. Die Ermittler der Kriminalpolizei Neuwied gehen zurzeit von einer eher kurzen Liegezeit im Wasser aus.

Beschreibung der Leiche: ca. 45 bis 60 Jahre alt, ca. 160 cm groß, untersetzte gedrungene Gestalt, grauer Haaransatz mit ca. 17 cm langen im Ansatz rötlich gefärbten Haaren, ansonsten dunkle Locken, braune Augen, bekleidet mit rotem Pulli, darunter blaue Bluse, BH, Slip, und blauer Stoffhose (evtl. Schlafanzughose).

An beiden Ohren trug die Frau jeweils zwei goldfarbene Creolen und jeweils einen goldenen Ohrstecker. An den drei mittleren Fingern der rechten Hand steckten drei Ringe. Der Ring am Zeigefinger hatte zwei Ausleger mit zwei aufgesetzten farbigen Kugeln, vermutlich Modeschmuck. Die Polizei fragt: Wo wird eine Person entsprechend der Beschreibung vermisst, wer kann Hinweise geben? Telefon: 02631/8780 oder per Email kineuwied@polizei.rlp.de