Brandstiftung an Personenwagen in Koblenz

2. März 2017

KOBLENZ/MERTLOCH – Personenwagen ausgebrannt – Am frühen Donnerstagmorgen, 2. März, brannte ein Fahrzeug in Mertloch. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Brandobjekt um das Fahrzeug der Ehefrau des AFD-Vorsitzenden Uwe Junge handelte. Eine beim Polizeilichen Staatsschutz angesiedelte Ermittlungsgruppe hat ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie wird durch Brandsachverständige des Landeskriminalamts sowie Beamte der örtlichen Dienststelle unterstützt.

Ein technischer Defekt könne nach den bisherigen Erkenntnissen als Brandursache weitgehend ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten ein oder mehrere unbekannte Täter das Grundstück, wo sie das am Haus abgestellte Fahrzeug in Brand steckten. Infolge großer Hitzeentwicklung entstand auch ein sekundärer Brandschaden am Gebäude.

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Kriminaldirektion Koblenz, 0261-103-2690, die Polizei Mayen, 02651/8010 oder eine andere Polizeidienststelle zu wenden. Insbesondere ist von Interesse, ob Zeugen in der Nacht von Mittwoch, 02. März, auf Donnerstag, 03. März, in der Ortschaft Mertloch auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben.