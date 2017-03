Veröffentlicht am 2. März 2017 von wwa

RHEINBREITBACH/BAD HONNEF – Festnahmen nach Autoeinbrüchen – Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft – Ein 40jähriger Georgier und ein 34jähriger Deutscher kasachischer Abstammung wurden am Sonntag, 26. Februar, in Bad Honnef von der Polizei Linz mit Unterstützung von Beamten des PP Bonn festgenommen. Die beiden stehen in dringendem Tatverdacht, zuvor frühmorgens zwei PKW in der Straße „Im Sand“ in Rheinbreitbach aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet zu haben. Die bei der Polizei nicht unbekannten Männer wurden am Rosenmontag dem Haftrichter in Koblenz vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Am besagten Sonntagmorgen um 06:18 Uhr vernahm eine Anwohnerin der Straße „Im Sand“ in Rheinbreitbach die Alarmanlage ihres vor dem Haus abgestellten Fahrzeuges. Sie sah, dass eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen war und verständigte die Polizei Linz.

Eine Streifenwagenbesatzung der PI Linz erkannte einen verdächtigen Wagen in Richtung Bad Honnef davon fahren. Im Rahmen der Fahndung wurde dieses Fahrzeug vor einer der Polizei bekannten Adresse in Bad Honnef abgestellt entdeckt. Im Fahrzeug versteckte sich einer der Tatverdächtigen und wurde festgenommen. Im weiteren Verlauf wurde auch der zweite Verdächtige in Wohnungsnähe entdeckt und festgenommen. Inwieweit die Festgenommenen für weitere Einbruchsdelikte in Frage kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen.