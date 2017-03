Drei Männer überfall 35jährigen Mann

Veröffentlicht am 2. März 2017 von wwa

KOBLENZ – Raubüberfall in Koblenz – Mittwochabend, 01. März, informierte ein 35jähriger Mann die Polizei, dass er am Abend vorher von drei ihm unbekannten Männern (südländisches Erscheinungsbild) in Koblenz ausgeraubt worden sei. Gegen 22:00 Uhr hätten ihn die Täter an der Neuendorfer Straße im Bereich Balduinbrücke zunächst umstellt, um ihm dann unter Vorhalt eines Messers einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie ein Mobiltelefon der Marke Samsung Galaxy Alpha abzunehmen.

Die Personenbeschreibungen lauten wie folgt: Person 1: Etwa Mitte 30, circa 190 cm groß, kräftige Statur, dunkler Vollbart, grüne Jacke, schwarzer Kapuzenpulli, dunkle Hose.

Person 2: Etwa Mitte 20 circa 175 cm groß, kräftige Statur, Bartträger dunkle Jacke mit Kapuze

Person 3: Etwa 175 cm groß Bartträger Tarnfleckjacke mit Kapuze

Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstag, 28. Februar, gegen 22:00 Uhr auffällige Beobachtungen im Bereich der Neuendorfer Straße/Balduinbrücke gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Email an kdkoblenz@polizei.rlp.de zu melden.