Überholvorgang auf der L 265 mißlungen

Veröffentlicht am 2. März 2017 von wwa

WAHLROD – Verkehrsunfall auf der L 265 – Am Mittwochmittag, 01. März, gegen 12:30 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Wahlrod, auf der Landesstraße 265 ein Verkehrsunfall bei dem ein Kind verletzt wurde. Ein 61jähriger Autofahrer befuhr hinter einem vorausfahrenden LKW-Fahrer die Landesstraße 265 aus Richtung Wahlrod kommend in Richtung Mudenbach. Der 61jährige Mann leitete einen Überholvorgang ein und übersah eine entgegenkommende 42jährige Autofahrerin und stieß mit dieser zusammen. Bei der Kollision wurde ein vierjähriges Kleinkind verletzt, das sich im Fahrzeug Frau befand. Den Gesamtsachschaden beziffert die Polizei mit circa 10.000 Euro.