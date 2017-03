Kinderkarneval in Altenkirchen

Veröffentlicht am 2. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kinderkarneval Altenkirchen die Zweite – Seit zwei Jahren veranstaltet die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen auch für die Jüngsten eine karnevalistische Veranstaltung im großen Festzelt auf dem Weyerdamm. Hatte man anfangs noch Bedenken ob das Zelt nicht viel zu groß sei, so war man jetzt froh ein so großes Zelt zur Verfügung zu haben. Da gab es wirklich keinen Platz mehr der frei war, alle Tische besetzt und überall wuselten die verkleideten Zwerge umher. Zu dritt führten junge Frauen der Altenkirchener Jugendgarde, Leonie, Laura und Chantal, durch das dreistündige Programm. Prinz Jörg I. Langenbach zog mit seinen Gefolge ein und wurde jubelnd begrüßt. In der Folge tanzten nach seinen Grußworten die Minis und Solomariechen Leonie Witt. Der zweite Prinz der sich einstellte kam aus der Nachbarschaft, aus wissen. Prinz Michael II. hatte die Wissener Kinderprinzessin Larice I. mitgebracht. Zwischen den einzelnen Auftritten beschäftigte ein Alleinunterhalter die Kinderschar mit diversen Spielen und Tänzen. Besonders großen Beifall erhielt die jüngste Solotänzerin der KG Altenkirchen, Lilli Müller für ihren Auftritt. Ebenso begeisterte Solomariechen Maya Naumann mit ihrer Solotanzdarbietung. Die Fidelen Jongen Pracht zogen mit „alle Mann“ auf und die Tanzgarden zeigten was sie so drauf haben. Sitzungspräsident Steven Röder gratulierte den Altenkirchner zur gelungenen Kinderveranstaltung. Nicht fehlen durften natürlich an diesem Nachmittag die HCE Karnevalisten. Prinz Thilo und Gefolge hatte ebenfalls seine jüngste Tanzelite mitgebracht. Den Abschluss des Programmes bildete der Showtanz der mittleren Garde der Altenkirchener. (wwa) Fotos: Rewa