Polizei fahndet nach Unbekanntem

Veröffentlicht am 2. März 2017 von wwa

BONN – Fahndung – Wer kennt diesen Mann? – Nach dem derzeitigen Sachstand der Polizei ist ein bislang Unbekannter verdächtig, am 23. Januar, gegen 09:10 Uhr eine Tasche in einer Bonner Buslinie an sich genommen zu haben, die eine 24 Jährige dort liegen gelassen hatte. In der Tasche befand sich unter anderem ein Laptop und diverses Zubehör; die Gegenstände wurden bis heute nicht abgegeben. Der Unbekannte wurde mit einer Überwachungskamera im Bus aufgenommen. Da bisherige Ermittlungen nicht zur Klärung seiner Identität geführt haben, veröffentlicht die Polizei auf richterlichen Beschluss Aufnahmen des Mannes. Wer ihn kennt oder Hinweise auf seine Identität geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228-150 zu melden.