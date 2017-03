28jährige Fährt Fahrzeug in die Sieg

Veröffentlicht am 2. März 2017 von wwa

FREUSBURG – Fahrzeug in Sieg geparkt – Ein außergewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich Dienstagabend, 28. Februar, gegen 21:27 Uhr in Kirchen-Freusburg. Eine 28jährige Frau war von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw in der Sieg gelandet. Zum Glück konnte sie sich aus ihrem Auto befreien und überstand den Verkehrsunfall ohne Verletzungen. Der Pkw war etwa bis in Höhe der Scheiben in der Sieg versunken.

Die 28jährige hatte die Bundesstraße 62 von Betzdorf kommend in Richtung Siegen befahren. Nach eigenen Angaben sei sie durch einen Gegenstand im Fußraum abgelenkt worden und fuhr Ausgangs einer Rechtskurve nach rechts auf einen Grünstreifen, die Böschung hinunter in die Sieg. Nur mit größter Kraftanstrengung konnte sie die Fahrertür gegen die Strömung der Sieg aufdrücken und sich selbst aus dem Fahrzeug befreien.

Zur Bergung des Fahrzeuges waren die Feuerwehren Kirche, Freusburg und Brachbach mit circa 50 Mann im Einsatz. Letztendlich konnte der Pkw mit einem Kran-Lkw geborgen werden. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 5.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei