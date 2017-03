Radmuttern vom Autorad entfernt

Veröffentlicht am 2. März 2017 von wwa

KIRBURG – Mutwilliges Lösen von Radmuttern – Am Sonntagabend erstattete der Fahrer eines Golf Anzeige bei der Polizei, nachdem er bei der Fahrt von Kirburg in Richtung Neunkhausen seltsame Geräusche vom Vorderreifen wahrnahm. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sich nur noch eine Radmutter an dem Rad befand. Die restlichen Radmuttern wurden vermutlich durch einen Unbekannten vorsätzlich entfernt. Glücklicher Weise hat der Fahrer dies rechtzeitig bemerkt, so dass kein Schaden entstanden ist. Die Polizei ermittelt jedoch in diesem Fall wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Täterhinweise nimmt die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580 bzw. pihachenburg@polizei.rlp.de entgegen.