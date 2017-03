Veröffentlicht am 1. März 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Senioren des DRK Seniorenzentrum Altenkirchen zu Besuch in der Kita Traumland – „Alt und Jung gesellt sich gern“. Dass dieses Sprichwort stimmt, können die Bewohner des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen bestätigen. So war die Freude groß, als es hieß, dass man zu einem Theaterstück in die Kindertagesstätte „Traumland“ eingeladen sei. Erwartungsvoll fuhr dann eine Gruppe von Senioren am „Altweiberdonnerstag“ nach Honneroth, um in der KiTa Traumland der Aufführung zu folgen. Das Stück, mit dem Titel „Königin der Farben“, passte doch wunderbar zum Karnevalsauftakt. Eine kunterbunte Handlung, in der farbenfrohe Untertanen einer Königin, wie die ruhigen Blauen, die temperamentvollen Roten sowie die lebensfrohen Gelben zu sehen waren. Die Eltern der Kinder hatten eine selbstgebaute wunderschöne Kulisse aufgebaut und auch die Theaterrollen übernommen. Mit viel Applaus, sowohl von den Kindern, als auch von Senioren, endete das Stück. Die noch verbleibende Zeit bis zur Rückfahrt ins DRK Seniorenzentrum, nutzten natürlich alle gern, um mit Tanz und Musik und ganz viel Konfetti Karneval zu feiern. Gut gelaunt machte man sich später auf den Heimweg, und das nächste Treffen von „Jung und Alt“ ist schon vereinbart!