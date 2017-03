Veröffentlicht am 1. März 2017 von wwa

MICHELBACH – Bayerisches Frühstück in Michelbach – Der Schützenverein 1958 Adler Michelbach veranstaltet nach dem Erfolg in 2016 sein zweites Bayerisches Frühstück im Schützenhaus Michelbach an der B 8 am Sonntag, 2. April, ab 10:00 Uhr mit Weisswürstl, Fleischkäs, Semmeln, Brezeln, Bayrisches Weizenbier und Heimatbier vom Fass, (Ein grosses Bier (0,5) oder zwei Gläser (0,2) Cola/Limo/Wasser, zwei Weisswürstl oder eine Portion Fleischkäs, oder ein Weisswürstl und ein halbe Portion Fleischkäs, zwei Brezen oder zwei Semmeln) bei einem Preis von 10 Euro pro Person (bei Anmeldung fällig). Anmeldungen bitte bis zum 25. März, bei Günter Imhäuser, Telefon: 026811696, Hans Kwiotek, Telefon: 02681 6451 oder im Schützenhaus, Do. 19:00 bis 22:00 Uhr, Telefon: 02681-7299. (Imhäuser)