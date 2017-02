Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

OBERLAHR – Veilchendienstagumzug in Oberlahr – Der Wetterbericht hatte es angekündigt, in der zweiten Nachmittagshälfte Niederschläge. Die Oberlahrer Karnevalisten hatten dennoch die Hoffnung, dass sie trockenen Fußes ihren Veilchendienstagumzug durchführen können. Für die erste Hälfte hatte es auch noch geklappt, doch dann kam die Feuchtigkeit nicht mehr nur aus der Flasche sondern auch von oben. Im Karnevalszug begrüßten die Oberlahrer gleich drei Prinzenpaare. Holger I. und Svenja I. aus Burglahr, Micheal III. und Evi I. aus Horhausen und das Prinzenpaar aus Fernthal, Werner I. und Sabine I.. Weiterhin war auch das Kinderprinzenpaar aus Burglahr mit von der Partie und verteilte trotz strömenden Regens fleißig sein Wurfmaterial. Die Gardisten schaukelten sich in luftiger Höhe durch die Straßen, den Grashoppers aus Ahlbach machte naturgemäß der Regen recht wenig. Elferratswagen, Jungendwagen, Oberlahr Junggesellen und die Prinzenwagen aus Burglahr und Horhausen plus dem blaugelben Wagen des Kinderprinzenpaares Burglahr wurden vom närrischen Publikum bejubelt und die bedankten sich mit Wurfmaterial. Zur Tradition ist es inzwischen geworden dass die Burggrafen am Veilchendienstag ihr neues, zukünftiges Prinzenpaar vorstellen. Für die musikalische Begleitung sorgte die Oberlahrer Funkengarde. (wwa) Fotos: Rewa