Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

BURGLAHR/HORHAUSEN – Rosenmontagsumzüge in Burglahr und Horhausen – Hunderte von Besuchern säumen die Straßen in Burglahr, Horhausen und Peterslahr als sich die Rosenmontagszüge in ihrer ganzen vielfältigen, farbenfrohen und motivreichen Bracht durch die Gemeinden bewegen. Fußgruppen verteilten Kamelle, Papiertaschentücher, Blumen, Getränke und Bützchen, hoch von den Motivwagen schleuderten die Karnevalisten, allen voran die Prinzenpaare aus Horhausen mit Michael III. und Evi I. und aus Burglahr Holger I. und Svenja I. ihre Wurfmassen im hohen Bogen unter das Narrenvolk. Was um 14:11 Uhr begann endete gegen 15:30 Uhr und mündete in Karnevalspartys nach dem Zug. (wwa) Fotos: Rewa