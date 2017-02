A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 zwischen Altenkirchen und Ingelbach-Bahnhof

Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

A K T U E L L – INGELBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 414 bei Ingelbach/Kroppach – Vier verletzte Personen – Dienstagmittag, 28. Februar, gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der B 414 in der Gemarkung Ingelbach, zwischen Abfahrt Ingelbach/Sörth und Bahnhof Ingelbach im Begegnungsverkehr ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge vier Personen verletzt wurden, davon mindestens eine Person schwer. Zur Rettung einer eingeklemmten Person waren die Feuerwehren Altenkirchen und Berod alarmiert worden. Ferner waren im Einsatz mehrere Polizeigruppen der Polizeiinspektionen Altenkirchen und Hachenburg, DRK Rettungskräfte, Notarzt und ein ADAC Rettungshubschrauber.

Die bisherigen Unfallermittlungen der Polizei ergaben und wurden von Zeugenaussagen unterstrichen, dass ein Fahrzeug aus Richtung Altenkirchen kommend plötzlich auf die Gegenfahrbahn kam. Ein entgegen kommendes Fahrzeug, besetzt mit drei Personen versuchte bei Erkennen der Situation dem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Vermutlich lenkte in diesem Moment der Unfallverursacher sein Fahrzeug wieder nach rechts auf seine Fahrspur. Beide Fahrzeuge krachten mit den Beifahrerseiten frontal aufeinander. Die Fahrzeuge schleuderten nach dem Zusammenprall auf jeweils ihre Gegenfahrbahnen. Der vermutliche Unfallverursacher kam auf der Gegenspur in Richtung Altenkirchen zum Stillstand. Dem Fahrzeug war durch die Wucht des Aufpralls das rechte Vorderrad abgerissen und auf der Straßenmitte liegen geblieben. Das andere Fahrzeug kam auf dem Grünstreifen an der Gegenfahrbahn zum Stillstand. In diesem Fahrzeug war die Beifahrerin eingeklemmt und musste von der Feuer durch Einsatz schweren Gerätes befreit werden. Ein weiteres Fahrzeug, das in Richtung Altenkirchen unterwegs war, musste dem schleudernden Fahrzeug aus Richtung Altenkirchen nach rechts ausweichen und geriet in den Randstreifen und Straßengraben. Die Verletzten wurden nach der der notärztlichen Erstversorgung zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Feuerwehr und Straßenmeisterei sperrten die B 414 während der Rettungs-, Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme. Eine Umleitung war eingerichtet. (wwa) Fotos: Wachow