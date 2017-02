Rosenmontag in Neuwied

Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Ganz Naiwidd is widder Jeck- Rosenmontagszug zieht durch die City – Das Wetter am Rosenmontag zeigte sich in Neuwied mal wieder von der besten Seite. Pünktlich zum Zugbeginn um 14:11 Uhr gingen die Aktiven an der Elfriede-Seppi-Straße los. Über Schloßstr., Hermannstr., Marktstraße, Kirchstraße, Pfarrstraße, Engerser Straße, Wilhelmstraße, Langendorfstraße, Pfarrstraße, Hermannstraße, Luisenstraße zum Weidchen. Der Festausschutz Neuwieder Karneval konnte sich wieder über viele Anmeldungen freuen. Das Kinderprinzenpaar aus Oberbieber erwies sich als Wurfprofies, genau wie Prinz Frank, der alle Hände voll zu tun hatte, die Kamellen unters Volk zu schmeißen. Die größte Gruppe war zweifelsfrei die der AWO Kindertagesstätte mit ihren Herzballons. Das Kontrastprogramm kam aus dem Altersheim dem Eckerstift. Hier wurden die Bewohner in Rollstühlen über den Zugweg gerollt, während ganz kleine Jecken den Zugweg im Kinder oder Bollerwagen zurücklegten. Die mitziehenden Musikgruppen sorgten für die Stimmung im Zug und am Straßenrand. So hatten mal wieder alle Spaß an der Freud und verlebten einen entspannten Rosenmontag in der Deichstadt. (mabe) Fotos: Marlies Becker