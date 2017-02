28 Jähriger schlägt 61 Jährigen

Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

HACHENBURG – Gast erleidet durch Schlag mit einem Bierglas Schnittwunden – Die Beteiligten besuchten am Sonntagnachmittag eine Karnevalsveranstaltung in einer Gaststätte in Hachenburg-Altstadt. Zuvor hatte man bereits seit den Morgenstunden dem bunten Zugtreiben beigewohnt. Eine vermeintlich noch ausstehende Geldforderung jungen Mannes ließ die Beteiligten aneinander geraten. Schließlich schlug der 28jährige Mann einem 61jährigen Mann mit einem Bierglas auf den Kopf. Die Schnittwunden des Mannes mussten im Krankenhaus versorgt werden. Im Rahmen der Fahndung wurde der Beschuldigte aufgegriffen. Auf Grund seiner Alkoholisierung wurde nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Strafanzeige vorgelegt.