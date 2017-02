Karnevalssonntagumzug in Irlich

Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Karnevalsumzug in Irlich – Für viele Menschen ist es ein Muss am Karnevalssonntag nach Irlich zu gehen, fahren, pilgern oder bei Freunden, die am Zugweg wohnen, aufzulaufen. So auch MdL Fredy Winter, den man am Zugweg finden konnte. Petrus meinte es diesmal gut mit den Irlichern, denn bei Zugbeginn zeigte das Thermometer frühlingshafte 15 Grad bei azurblauem Himmel und strahlenden Sonnenschein. Bestes Wetter um am Straßenrand den Aktiven zu zujubeln, Kamellen und Chips zu schnappen und zu den Klängen der mitziehenden Kapellen zu schunkeln. Garden, Tanzgruppen, Möhnen, Kirmesmädchen, Wikinger, Cowboys, Clowns, Luftpferdreiter, ein Weihnachtsmann mit Tannenbäumen, Froschkönige, Prinzessinnen und ein Kinderprinzenpaar aus dem benachbarten Feldkirchen grüßten in die Menge. Zum Jubiläum 11×11 Jahre gab es diesmal 11 Prinzen. Der farbenfrohe Zug, der durch Ober- und Unterdorf zog, löste sich an der Mehrzweckhalle auf, wo eine After Zochparty angesagt war. (mabe) Fotos: Becker