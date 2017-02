Nicht angepasste Geschwindigkeit führt zum Unfall auf der B 414

Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

NORKEN – Verkehrsunfall mit Sachschaden – Nicht angepasste Geschwindigkeit war unfallursächlich bei einem Verkehrsunfall eines 20jährigen Autofahrers eines BMW, der am Freitag, 24. Februar, gegen 22:30 Uhr, die B414 aus Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Kirburg befuhr. Kurz nach einer lang gezogenen Rechtskurve bremste er zum Reduzieren der Geschwindigkeit ab, wobei das Heck seines Fahrzeuges leicht nach links ausbrach. Vor Schreck verzog der 20 Jährige das Lenkrad. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und prallte rückwärts auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite in die Böschungsmauer. Am BMW entstand Totalschaden (ca. 5.000 Euro). Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Mauer blieb unbeschädigt.