BIRNBACH – Karlsruher Konzert – Duo Reinhard Armleder (Violoncello) & Dagmar Hartmann (Klavier) in Birnbach – Am Sonntag, 12. März, ab 17: 00 Uhr beginnt die Reihe der diesjährigen Birnbacher Konzerte mit einem kammermusikalischen Leckerbissen: das Karlsruher Konzert – Duo gastiert in Birnbach mit Musik für Violoncello und Klavier. Auf dem Programm stehen u. a. Werke von Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Liszt und Richard Strauss.

Das Karlsruher Konzert-Duo hat sich nicht zuletzt durch den Gewinn mehrerer internationaler Wettbewerbe als erfolgreiches und gefragtes Duo im In- und Ausland etabliert. Der Cellist Reinhard Armleder studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen, bevor Studien an der Hochschule der Künste in Berlin folgten. Nach seinem Diplom setzte er seine Ausbildung mit dem Solistenexamen fort, das er im Jahr 2000 an der Hochschule Trossingen abschloss. Zusätzliche wertvolle Anregungen erhielt Reinhard Armleder in internationalen Meisterklassen und als Stipendiat des DAAD. Gegenwärtig konzertiert er solistisch sowie in unterschiedlichen kammermusikalischen Formationen und unterrichtet seit 2004 eine Celloklasse am Badischen Konservatorium Karlsruhe, außerdem wirkt er als Wettbewerbsjuror und Dozent von Meisterklassen.

Dagmar Hartmann erhielt mit 6 Jahren ihren ersten Klavierunterricht am Badischen Konservatorium in Karlsruhe. Ihrem Diplom nach dem Klavierstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen folgten das Solistenexamen und ihr Kammermusikexamen. Internationale Meisterklassen rundeten ihre Studien ab und gaben ihr wichtige künstlerische Impulse. Dagmar Hartmann ist solistisch sowie als vielseitige Kammermusikerin in verschiedensten Besetzungen aktiv. Seit 2005 unterrichtet sie eine Klavierklasse am Badischen Konservatorium Karlsruhe, gibt regelmäßig Meisterklassen für Klavier und wirkt als Wettbewerbsjurorin. Der Eintritt zum Konzert, das vom „Hotel im Heisterholz“ (Hemmelzen), Inh. Marion und Jürgen Deneu, unterstützt wird, ist wie immer frei; am Ausgang wird um eine Spende gebeten.