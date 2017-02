Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

HAMM – Glückskind des Winters wohnt in Hamm – Der Gewinnsparverein sagt Danke – Das war der richtige Start in das Jahr 2017. Der Gewinnsparverein e.V., die Soziallotterie für über 290 Genossenschaftsbanken, bedankte sich mit der Danke-Zusatzziehung für die Teilnahme am Gewinnsparen im Jahr 2016. Zusätzlich wurden zur Monatsziehung 10 x Extra-Geld von monatlich 250 Euro über 10 Jahre, 50 Audi A1 design und 600 KitchenAid verlost. Diesmal wohnt das Glück auch in Hamm, wo eine Gewinnsparerin der Volksbank Hamm/Sieg eG eine KitchenAid gewann. Überglücklich nahm Bianca Birkenbeul die Gewinnbenachrichtigung vom Vorstand entgegen.

Gewinnsparen ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen und ermöglicht nicht nur attraktive Gewinne, sondern tut Gutes hier vor Ort. Und das geht ganz einfach. Von 5 Euro je Los spart der Teilnehmer 4 Euro an. Mit 1 Euro nimmt er an den Monatsverlosungen teil. Monat für Monat werden so über 1 Mio. Geldgewinne (u.a. 1x 100.000 Euro, 52x 5.000 Euro) mit Gesamtwert von über 5,7 Millionen Euro sowie 8 Audi Q3 und 8mal Extra-Geld von monatlich 250 Euro über 5 Jahre ausgelost. Darüber hinaus werden in Zusatzziehungen weitere attraktive Preise (z.B. Autos, Reisen) verlost ohne Extra-Einsatz für die Teilnehmer.

Foto: Bianca Birkenbeul – Gewinnerin