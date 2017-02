Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Viele Kirchengemeinden, dort insbesondere die aktiven Frauengruppen, laden am Freitag, 3. März wieder zum Weltgebetstag ein. Gemeinsam mit tausenden von Menschen, der Gebetstag wird weltweit in über 170 Ländern gefeiert, fühlt man sich dabei verbunden. Mit den Philippinen, dem Schwerpunktland, das in diesem Jahr im Blick ist und aus dem heraus die Liturgie für den Weltgebetstag entstand, haben sich die Frauen schon seit mehreren Wochen intensiv beschäftigt. In den Gruppen im Kreis Altenkirchen hat man sich, in teils ökumenischen, teils traditionell zusammengewachsenen Gruppen, mit dem Motto „Was ist denn fair?“ auseinandergesetzt. Dass es auf den Philippinen nicht immer „fair“ zugeht, konnte die Frauen in den ausgetauschten Informationen über Geschichte, Kultur und Landschaft des Inselstaats im Westpazifik, der zu den artenreichsten Regionen der Erde gehört, erfahren. Die gesamte Inselgruppe zeichnet sich durch eine Vielfalt an Völkern, Kulturen und Sprachen aus. Trotz ihres Reichtums an natürlichen Ressourcen und Bodenschätzen prägt eine krasse soziale Ungleichheit die Philippinen. Die meisten der rund 100 Millionen Einwohner profitieren nicht vom wirtschaftlichen Wachstum. Auf dem Land haben wenige Großgrundbesitzer das Sagen, während die Masse der Kleinbauern kein eigenes Land besitzt. Die Wurzeln dieser Ungleichheit gehen zurück bis in die 330jährige spanische Kolonialzeit. Wer sich heute für Menschenrechte, Umweltschutz, Landreformen oder die Rechte der indigenen Bevölkerung engagiert, lebt oft gefährlich.

Auf der Suche nach Perspektiven zieht es viele Filipinas und Filipinos in die 17 Millionen Metropolregion Manila. Rund 1,6 Millionen wandern Jahr für Jahr ins Ausland ab und schuften als Hausangestellte, Krankenpfleger oder Schiffspersonal in Saudi-Arabien, den USA, Europa, Hongkong oder Singapur. Ihre Überweisungen sichern den Familien das Überleben, doch viele der Frauen zahlen einen hohen Preis: ausbeuterische Arbeitsverhältnisse, körperliche und sexuelle Gewalt. Der Weltgebetstag der philippinischen Christinnen ermutigt zum Einsatz für eine gerechte Welt. Ein Zeichen dafür sind die Kollekten der Gottesdienste in Deutschland, die Frauen- und Mädchenprojekte weltweit unterstützen. Darunter sind acht Partnerorganisationen auf den Philippinen, die sich u.a. für politische und gesellschaftliche Beteiligung sowie die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Kinder engagieren. Weitere Informationen https://weltgebetstag.de/service/downloads

Im Kreis Altenkirchen gibt es am 3. März folgende Termine, die häufig mit einem informativen Vor- oder Nachprogramm verbunden sind, teil auch mit landestypischen Speisen: Die Frauen aus den evangelischen Kirchengemeinden Almersbach und Birnbach und der katholischen Kirchengemeinde Weyerbusch finden sich traditionell immer zum Weltgebetstag zusammen. Diesmal um 16:00 Uhr in der katholischen Kirche in Weyerbusch und anschließend im Pfarrheim.

In Altenkirchen treffen sich die evangelischen und katholischen Frauen in diesem Jahr um 14:30 Uhr in der evangelischen Christuskirche zum Gottesdienst und anschließendem Beisammensein im Forum. Im Raum Betzdorf gibt es verschiedene Treffen: So kommen die Betzdorfer Frauen um 17:00 Uhr zu Beisammensein im Ev. Gemeindehaus (St. Barbara-Straße) zusammen. In Scheuerfeld trifft man sich – ebenfalls um 17:00 Uhr – in der katholischen Kirche. In Friedewald und dem Daadetal ist der Gottesdienst um 17:00 Uhr in katholischen Kirche in Daaden; Busverkehre sind eingerichtet.

Im Raum Flammersfeld beginnt der gemeinsame Gottesdienst der Frauen der Evangelischen Kirchengemeinde Flammersfeld und der katholischen Kirchengemeinde Oberlahr um 15:00 Uhr in der evangelischen Kirche in Flammersfeld. Im Anschluss Beisammensein im benachbarten Gemeindehaus.

In der Verbandsgemeinde Gebhardshain trifft man sich von 15:00 bis 18:00 Uhr im katholischen „Pfarrheim“ in Kausen. Busverkehre sind eingerichtet. Im Raum Freusburg/Niederfischbach treffen sich die Frauen um 18:00 Uhr in der evangelischen Kirche in Niederfischbach, anschließend wird ein Imbiss gereicht. In Freusburg kommen die Frauen am Donnerstag, 2. März!, um 18:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus zusammen, dort gibt es ebenfalls einen Imbiss im Anschluss.

In Hamm treffen sich die Frauen zum Gottesdienst um 17:00 Uhr in der evangelischen Kirche. In Herdorf trifft man sich in ökumenischer Manier diesmal um 18:00 Uhr zum Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus, dort startet auch um 19:00 Uhr das Nachtreffen mit Imbiss.

In der Kirchengemeinde Hilgenroth kommen die Frauen um 15:00 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Eichelhardt zu Gottesdienst und anschließendem Austausch bei Kaffee und Kuchen zusammen. Zwei Angebote gibt es in Kirchen: Um 17:30 Uhr ist das Treffen in der Christuskirche in Wehbach; um 18 Uhr gibt es einen weiteren Gottesdienst in der ev./freikirchlichen Gemeinde in der Austraße.

Schöneberg und Mehren: Gemeinsam kommen die Frauen aus diesen Kirchengemeinden um 14:30 Uhr in der Ev. Kirche in Mehren zusammen, anschließend ist gemeinsamem Beisammensein im dortigen Gemeindehaus. In Wissen beginnt um 17:00 Uhr das ökumenische Treffen zum Weltgebetstag in der evangelischen Kirche, im Anschluss kommen die Frauen im katholischen Pfarrheim beisammen. PES.