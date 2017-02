Betrüger geben sich als Vorwerkmitarbeiter aus

Veröffentlicht am 26. Februar 2017 von wwa

NORKEN – Trickbetrug durch falsche Staubsaugervertreter – Am Donnerstag, 23. Februar, erstattete eine 85jährige Frau aus Norken Anzeige wegen Betrugs. Demnach klingelten am Vortag zwei männliche Personen an der Haustür der betagten Dame und gaben sich als Vorwerkmitarbeiter aus und baten um Einlass. Sie hielten der Dame vor, dass diese langjährige Vorwerkkundin sei und nun wolle man sehen, ob der Staubsauger noch richtig funktioniert. In der Küche ließen sie sich den Kobold zeigen. Angeblich ging dieser nicht mehr, obwohl der Sauger am Vortag noch einwandfrei funktioniert hatte. Letztlich tauschten sie angeblich den alten Bürstenkopf gegen einen neuen aus und verlangten dafür Barzahlung. Die fragten die Frau, wie viel Bargeld sie im Haus habe. Die Frau händigte den Tätern daraufhin einen mittleren dreistelligen Betrag aus.

Eine Quittung bekam sie von diesen nicht. Wie sich später herausstellte wurde nur ein gebrauchter Bürstenkopf eingesetzt. Von den Männern liegen lediglich allgemeine Personenbeschreibungen vor. Hinweise auf ein Fahrzeug gibt es derzeit nicht. Die Polizei Hachenburg weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass dies eine nicht unbekannte Betrugsmasche ist, wobei insbesondere auch ältere Bürger durch das resolute Auftreten der Betrüger überrumpelt und betrogen werden.

Hinweise auf die Identität der Betrüger werden an die Polizei Hachenburg unter 02662/95580 oder pihachenburg@polizei.rlp.de erbeten.