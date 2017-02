Wissener Gardisten auf Altenkirchener Karnevalsumzug

Veröffentlicht am 26. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/WISSEN – Wissener Prinzengarde auf dem Karnevalsumzug in Altenkirchen – Beim Umzug in Altenkirchen gibt sich auch der prächtige Wagen der Wissener Prinzengarde die Ehre. Am Samstagmorgen haben die Begleiter von Karnevalsprinz Michael II. letzte Hand angelegt und das Gefährt mit einer ordentlichen Portion Süßigkeiten beladen. Jetzt freuen sich die Gardisten auf einen freundlichen Empfang in Altenkirchen.