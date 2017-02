Veröffentlicht am 26. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Schwerdonnerstag in Neuwied – Noch ehe der Neuwieder Oberbürgermeister am Schwerdonnerstag seine Karnevalsmütze aufsetzen, die Orden umhängen und sich auf den Weg zum Traditionellen Möhnen Empfang ins Historische Engerser Rathaus machen konnte, versperrten wichtig aussehende Männer den Weg. Michael Schröder von den Steckenpferd Reitern legte einen Haftbefehl vor. Nachdem Nikolaus Roth den Repräsentanten der Steckenpferd Reiter einen nicht genannten Betrag ausgehändigt hatte, durfte er Richtung Engers starten.

Der Verein geht auf die Heddesdorfer Pfingstreiter zurück. Als ihnen die Franzosen 1797 die Pferde konfisziert hatten und sie nicht mehr ihren Tribut in Engers abholen konnten, ist ein Bürger auf einer Bohnenstange nach Engers geritten um den Brauch nicht aussterben zu lassen. Nicht nur der Oberbürgermeister wurde verhaftet auch der Beigeordnete Michael Mang und Bürgermeister Jan Einig mussten sich freikaufen. Während OB Roth zunächst mal nach Engers unterwegs war, kehrten Michael Mang bei den Möhnen der Ringnarren und Jan Einig in Rodenbach und Irlich ein.

Im historischen Rathaus in Engers hatten sich schon Prinz Gerd mit Prinzessin Sylvia, dem Hofstaat, dem Kinderprinzenpaar und vielen Möhnen versammelt. Obermöhn Pia und Präsidentin Ursula Bender hatten viele Orden zu verteilen. Einen Blumenstrauß bekam Gardistin Meike, die ihren 17. Geburtstag gerade an diesem Tag feierte. Vom stolzen Papa Bernd Wolf kam das Küsschen. Bei kühlen Getränken und leckeren Schnittchen gab es noch Anekdoten vom Orakel aus der Gebetsmühle und handgemachte Musik zum Mitsingen. Gut gestärkt freuten sich die Möhnen dann auf ihren Zug am Nachmittag. (mabe) Fotos: Becker