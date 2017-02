Veröffentlicht am 26. Februar 2017 von wwa

HACHENBURG – Anruf falscher Polizeibeamter – Am Donnerstag, 23. Februar, teilte eine Frau aus Wahlrod mit, dass sich bei ihr telefonisch ein Mann gemeldet habe, der sich als Kriminalbeamter Ruben Jung von der Kripo in Altenkirchen ausgegeben hat und versuchte sie nach der Existenz von Wertgegenständen bzw. Bargeld in ihrem Haus auszufragen. Die Frau reagierte richtiger Weise sehr zurückhaltend und gab am Telefon keine derartigen Informationen preis. Einen Kollegen mit diesem Namen gibt es bei der Polizei in Altenkirchen natürlich nicht. Der Anrufer habe gut Deutsch, jedoch mit einem ausländischen Akzent gesprochen.

Die Polizei Hachenburg weist in diesem Zusammenhang daraufhin bei solchen Anrufen ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen und bei Zweifeln an der Identität des Anrufers besser bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zurückzurufen.