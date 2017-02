Veröffentlicht am 27. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Kinderbäckerei im Stadtteiltreff – Nach dem karnevalistisch gefärbten Auftakt von Spiel und Spaß im Stadtteiltreff, bei dem fleißig Masken und Deko gebastelt wurden, geht es am 6. März weiter mit der Kinderbäckerei. Da nur noch wenige Plätze frei sind, gilt es sich schnell anzumelden. Der Stadtteiltreff in der Rheinstraße 14 bietet gemeinsam mit dem städtischen Kinder- und Jugendbüro bis zu den Osterferien jeden zweiten Montag von 16:00 bis 17:30 Uhr Unterhaltung zu einem bestimmten Thema für sechs bis 12 Jährige an. Das Angebot ist jeweils kostenlos. Es wird aber um Anmeldung im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, 02631 863070 oder stadtteilbuero@neuwied.de gebeten.