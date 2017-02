Veröffentlicht am 26. Februar 2017 von wwa

STEINEBACH – Verkehrsunfall im Schwedengraben – Nur knapp ist ein elfjähriger Junge am Mittwochmorgen, 22. Februar, gegen 07:00 Uhr, einem folgenschweren Unfall entgangen. Durch viel Glück wurde er lediglich leicht verletzt. Der unfallverursachende Autofahrer war nach seiner Nachtschicht übermüdet unterwegs und war offensichtlich am Steuer eingeschlafen. Der 49jährige hatte die Schwedengrabenstraße in Richtung Malberg befahren. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr unkontrolliert über den Gehweg am linken Fahrbahnrand. Dort war der elfjährige Junge zu Fuß auf seinem Schulweg unterwegs. Im letzten Moment konnte sich der Junge durch einen Sprung zur Seite retten, wurde jedoch noch leicht am linken Bein von dem Fahrzeug getroffen.

Im weiteren Verlauf streifte der Pkw noch seitlich einen auf einer Fahrbahnverschwenkung stehenden Baum und kollidierte letztendlich nahezu ungebremst mit einem auf einem Grundstück geparkten Fahrzeug. Der geparkte Wagen wurde durch den Aufprall um 90 Grad gedreht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung übersandt. Den entstandene Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 16.000 Euro.