Veröffentlicht am 28. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Unternehmenswissen kompakt: „Grenzüberschreitendes Umsatzsteuerrecht – Probleme bis zur Strafbarkeit“ – Die Umsatzsteuer wird in der praktischen Anwendung und Auswirkung vom Unternehmer oft unterschätzt. Gerade die grenzüberschreitenden Geschäfte sind ein willkommener Prüfungsanlass der Finanzverwaltung. Nachforderungen in diesem Bereich führen so gut wie immer zu Diskussionen mit den Steuerfahndungsstellen der Finanzämter hinsichtlich der Strafbarkeit der Firmeninhaber.

Aus der täglichen Arbeit des Steueranwaltes berichtet der Referent über Fälle mit Schwerpunkt im Umsatzsteuerrecht und der Betrachtung der Rechtsprechung durch Finanzgerichte und Strafgerichte.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 14. März, 18:00 bis circa 20:00 Uhr in der IHK-Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, Wiedstraße 9 statt und hat zum Ziel, die richtige Anwendung aufzuzeigen und für haftungsträchtige Situationen und mögliche Pflichtverletzungen zu sensibilisieren.

Im Anschluss an den Vortrag stehen der Referent und ein Steuerberater für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Bitte bis zum 7. März anmelden. Die Teilnahme ist für IHK-Mitglieder kostenlos, die Teilnehmerzahl allerdings begrenzt. Anmeldung ausschließlich nur online vornehmen, unter www.ihk-koblenz.de im Suchfeld 3646604 eingeben.