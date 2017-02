Veröffentlicht am 24. Februar 2017 von wwa

LINZ – Karnevalsfeier in der Senioren-Residenz Sankt Antonius – „Der Prinz kütt“ hieß es in der Senioren-Residenz Sankt Antonius in Linz am Rhein. Genau eine Woche vor Weiberfastnacht hielt die Einrichtung ihre traditionelle Karnevalsfeier ab. Um 15:00 Uhr wurden die Bewohner/innen durch den Einrichtungsleiter Sven Lefkowitz begrüßt und zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Sven Lefkowitz stellte die Linzer Möhnen, Luzie Adams und Alicia Klein vor, die durch das gesamte Programm führten. Kurz nach dem Kaffee zog der Linzer Prinz Paul lll. „vun de Fanfare“ mit seinen Adjutanten ein. Er begeisterte die Zuschauer durch sein selbstgesungenes Prinzenlied „Mir all’ sin Linzer Karneval“ und beim Refrain sang so mancher mit. Prinz Paul lll. ließ es sich nicht nehmen durch die Reihen zu gehen und seine Prinzennadel zu verteilen. Derweilen ging es auf der Bühne schon weiter mit den Magic Majorettes, gefolgt von den älteren der Strünzer Pänz, den Ohlenberger Tanzflöhen mit dem Kinderprinzenpaar Prinz Nils I. und Prinzessin Svenja I. von der Engelsburg, den Mini Husaren, den jüngeren der Strünzer Pänz, der Kasbacher Prinzengarde und zu guter Letzt ein Auftritt des Betreuungsdienstes. Zwischen durch wurde geschunkelt, gesungen und gelacht. Die Stimmung war sehr ausgelassen und die Bewohner waren sich einig, dass es eine sehr schöne Feier war und hoffen auch nächstes Jahr wieder so viele Akteure anzutreffen, um gemeinsam die 5. Jahreszeit zu feiern.