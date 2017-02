A K T U E L L – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 bei Kircheib

Veröffentlicht am 24. Februar 2017 von wwa

A K T U E L L – KIRCHEIB – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 in der Gemarkung Kircheib – Freitagnachmittag, 24. Februar, gegen 15:12 Uhr war auf der B 8 ein Schutzengel mindestens so schnell wie ein BMW. Der BMW Fahrer war auf der B 8 aus Richtung Weyerbusch kommend in Richtung Kircheib unterwegs. Kurz nach Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung 70 Kmh kam das Fahrzeug vor einer leichten Rechtskurve nach links auf die Gegenspur. Der BMW querte die zweite Spur und die Gegenfahrbahn, fuhr den Hang eine längere Strecke herunter, krachte gegen eine stämmige Birke, die beim Aufprall abbrach und unmittelbar neben dem BMW auf den Boden schlug. Da der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt war wurden die Feuerwehren Weyerbusch und Mehren alarmiert. Der 42jährige Fahrer aus dem Westerwaldkreis wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Altenkirchen leitete während der Rettungs- und Bergungsarbeiten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. (wwa) Fotos: Wachow