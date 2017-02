Veröffentlicht am 24. Februar 2017 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Bonner Polizei über geplante Geschwindigkeitskontrollen in der Zeit vom 28. Februar bis 03. März – Dienstag, 28. Februar: in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Rheinbach auf der B 266 und in Beuel auf der Oberkasseler Straße und der L 16 (Niederkasseler Straße). Mittwoch, 01. März: in Bonn auf der Sternenburgstraße und der Röckumstraße, in Bad Honnef-Rottbitze auf der L 247 und in Beuel auf dem Siebenmorgenweg. Donnerstag, 02. März: in Königswinter-Stieldorf auf der Dissenbachtalstraße, in Meckenheim auf der Wormersdordfer Straße, in Bad Honnef auf der Mülheimer Straße und in Bonn auf der Adenauerallee. Freitag, 03. März: in Beuel auf der Maarstraße, in Swisttal-Buschhoven auf der B 56, in Niederbachem auf der L 123 und in Meckenheim auf der L 261 (Sängerhof). Darüber hinaus kann es zu kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet kommen.