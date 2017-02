Veröffentlicht am 24. Februar 2017 von wwa

BONN – Unbekannte hebt nach Geldbörsendiebstahl in Bonn-Gronau mehrere tausend Euro ab – Polizei bittet um Hinweise – Nach einem Geldbörsendiebstahl am 11. Januar 2017 bittet die Bonner Polizei um Hinweise zur Identifizierung einer Frau: In dem Zeitraum zwischen 09:30 und 18:15 Uhr entwendete ein bislang noch unbekannter Täter/in aus einem Bürobereich in Bonn-Gronau die Geldbörse einer Geschädigten. Im Anschluss an die Tat kam es in einer Bankfiliale in Bonn-Beuel zu einer Verwertungstat. Eine noch nicht identifizierte Frau hob mit der EC-Karte der Geschädigten, unter Vorlage deren Ausweises, mehrere tausend Euro ab. Da die bisherigen Ermittlungen des zuständigen KK 36 nicht zur Identifizierung der „Geldabheberin“ führten, erfolgt nunmehr auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses die Veröffentlichung von Bildern aus der Überwachungskamera der Bank. Hinweise zur Identität oder zum aktuellen Aufenthaltsort der auf den Fotos gezeigten Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228-150 entgegen. Quelle: Polizei