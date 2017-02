Veröffentlicht am 22. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Prunksitzung der KG Altenkirchen lässt die „Gute Stube“ der Kreisstadt glänzen – Fünf Stunden Stimmung pur erlebten die Freunde des Karnevals in der Altenkirchener Stadthalle- Die Altenkirchener Karnevalisten mit Prinz Jörg I. hatten zur großen Prunksitzung nach Altenkirchen eingeladen. Pünktlich um 18:11 Uhr zog Sitzungspräsident Sandro Marrazza mit dem Elferrat und den Tanzgarden unter großem Beifall des Narrenvolkes in die Narrhalla und auf die Bühne, angeführt von Spielmannszug Niederhövels, ein. Sitzungspräsident schmetterte seine Begrüßung in den Saal, hieß MdL und Stadtbürgermeister Heijo Höfer, MdL Dr. Peter Enders unter den vielen Gästen willkommen. Mit ihrem Piratentanz eröffneten die Minis das Showprogramm, gefolgt vom Solotanz von Leoni Witt. Frauen, Familie, Urlaub waren verbales und musikalisches Thema der Zwei Lausbuben, alias Uwe Hillers und Manfred Schaffradt, und sie brachten die Narren in Bewegung.

Es folgte der pompöse Einzug des Prinzen Jörg I. mit Gefolge in den Saal. Prinz Jörg I. stellt sich und sein Team vor und bat sein Tanzmariechen Alina Tochenhagen die Beine zu schwingen. Bevor es heftig lauf im Saal wurde, als die Gulaschkapelle ihren Auftritt hatte, zeigte das Junioren Tanzcorps mit ihrem Gardetanz was sie können. Die 20 Musiker der Gulaschkapelle brachten das Narrenvolk in Rage und hätte nach seinem Willen noch weiter machen können. Doch in den Startlöchern stand bereits das jüngste Tanzmariechentalent der KG Altenkirchen, Lilli Müller. Die Siebenjährige spulte ihr Programm wie eine „alte Häsin“ ab und erntete dementsprechend Applaus. Der HC Erbachtal zog mit voller Mannschaft unter Führung von Prinz Thilo auf, im Gepäck als Sängerin Daniela Castello. Sie sorgte auch mit ihrer Band für die Unterhaltungsmusik.

Comedy vom Feinsten boten Horst und Erna, die große Tanzgarde begeisterte mit ihrem Showtanz. Dann kam er, der Westerwälder Wirbelwind, Carmen Neuls aus Gieleroth. Die Familie war Krenpunkt des Themas und ließ im Saal kaum ein Auge trocken. Den Höhepunkt ihres Auftrittes bot sie im Elvis Kostüm. Mit Untermalung eines Elvissongs nahm sie sich die Kreisstadt vor. Die Schlussrunde läuteten die Schöneberger Bordsteinschwalben mit ihrem dramatischen Männertanz ein. Mächtig laut wurde es in der Stadthalle als die Ratsherren Unkel aufzogen und für riesige Stimmungsmusik sorgten. Kurz vor dem Ende der Veranstaltung erhielten zwei verdiente Karnevalisten je einen Ehrenorden. Den einen erhielt Achim Ramseger aus Oberwambach und den anderen, den Orden von Karlheinz Fels erhielt Kassierer Joachim Kolb. Eine tänzerische Riesenshow bot zum Abschluss die große Tanzgarde der KG. (wwa) Fotos: Rewa