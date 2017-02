Prinzenempfang in der Kreisverwaltung Altenkirchen

Veröffentlicht am 22. Februar 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – 19 karnevalistische Gruppen, mit und ohne Tollitäten, stellten das farbenfrohe Bild des Prinzenempfangs im großen Saal der Kreisverwaltung. – Kurz vor der heißen Phase des Karnevals startete die Kreisverwaltung, an der Spitze der Beigeordnete und somit Stellvertreter des Landrates, Konrad Schwan, mit Volldampf durch. Der Westerwälder Wirbelwind, in der Woche Mitarbeiterin in der Kreisverwaltung, in der Freizeit die karnevalistische Büttenrednerin der Region, Carmen Neuls, auch an diesem Abend „das Salz in der Suppe“, brachte gemeinsam mit Konrad Schwan bei der Begrüßung Schwung in die „Hütte“. Als Putzfrau zog Carmen auf und bekam es an den Nerven als der „Chef“ begrüßte. Was lag da näher als auch optisch etwas mehr Stimmung in KV zu bringen. Carmen entpuppte sich als, wie sollte es anders sein, flotte Biene Maja, und natürlich der liebe Konrad als der etwas „besinnlichere“ Willi. Somit war der Einstieg eine belustigende Sache. Mit Carmens Verwandtschaft ging es nahtlos weiter. Tim Simon Staude stellte sich, nicht zum ersten Mal, in die Bütt und entfachte mit seiner Geschichte aus den familiären Umfeld Lachsalven und so manches zustimmendes Nicken. Tänzerisch ging es mit den Schöneberger Bordsteinschwalben weiter, gefolgt von der Ingelbacher Tanzgruppe „InMotion“. Musikalisch setzte sich die „Stimmungsbombe“ Daniela Castillo in Szene und lies die karnevalistischen Wogen hochschlagen. Laut ging es zu als die Siegheuler aufzogen und mit ihrer Stimmungsmusik den Veranstaltungsteil abrundeten.

Nacheinander machten die Abordnungen der Karnevalisten ihre Aufwartung, stellten Tollitäten, Gefolge, Elferräte und Tanzgruppen vor. Dies waren: Die KG Altenkirchen mit Prinz Jörg, GK Horhausen mit Prinz Michael III. und ihre Lieblichkeit Evi I. KG Burggraf mit Prinzenpaar Holger I. und Svenja I., KG Brachbach mit Prinz Daniel I., KG Oberlahr mit Präsident Michael Reingen, HC Erbachtal mit Prinz Thilo I., Jungmännerverein Elgert mit dem Dreigestirn Prinz Fabian I., Bauer Nick I. und Jungfrau Joanna I.. FKC Fensdorf mit Prinz Manuel I., KG Herdorf mit Prinzenpaar Klaus-Peter i. und Kerstin I., HCC Herkersdorf mit Prinz Franz-Josef I., KG Hövels mit Prinzenpaar Thomas I. und Anja I., KG Malberg mit Nadine I., KG Scheuerfeld mit Prinzenpaar Corinna I. und Alexander I., KVW Wehbach mit Prinzenpaar Robin I. und Constanze I., KG Wissen mit Prinz Michael II., KG katzwinkel mit Dreigestirn Bauer Tobias, Prinz Philipp und Jungfrau Kevin, DJK Herdorf mit Präsident Michael Stark, KG Willroth mit Präsident Uwe Eul sowie die Fidelen Jongen aus Pracht mit Präsident Ralf gelhausen. Natürlich fehlten die RKK Bezirksvorsitzenden Dennis Dapperich und Erwin Rüddel bei diesem großen Treffen nicht. (wwa) Fotos: Rewa