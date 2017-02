Veröffentlicht am 26. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Senioren-Sicherheitsberater geben Tipps zu aktuellen Tricks – Derzeit warnt die Kriminalpolizei Neuwied wieder vor Händlern, die mit minderwertiger Ware, in diesem Fall Fußmatten, versuchen, das schnelle Geld an der Haustüre zu machen. Wie man sich vor solchen und anderen Abzockmethoden schützen kann, erklären jeden ersten Freitag im Monat die Senioren-Sicherheitsberater in ihrer Sprechstunde. Am Freitag, 3. März, können sich Seniorinnen und Senioren von 10 bis 12 Uhr wieder mit ihren Fragen an die Sicherheitsberater der Stadt Neuwied wenden. Die Sprechstunde wird in den Räumen des Stadtteilbüros, Rheintalweg 14, 1. Obergeschoß, durchgeführt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Sicherheitsberater sind Ehrenamtliche, die gemeinsam von Stadt und Kriminalpolizei ausgebildet werden. Ziel des Projektes ist es, älteren Bürgern Tipps und Tricks für die Sicherheit in den eigenen vier Wänden mit auf den Weg zu geben. Weitere Information bei Monika Schulz (Ordnungsamt) unter 02631 802335.