KOBLENZ/VENEDIG – Prof. Dr. Friesenhahn erneut als Gastprofessor an die Universität Venedig berufen – Prof. Dr. Günter J. Friesenhahn, Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz, ist zum dritten Mal in Folge vom Rektor der Universität Venedig zum Gastprofessor für das akademische Jahr 2017/2018 berufen worden. Er lehrt dort vergleichende europäische Soziale Arbeit und Sozialpolitik im Masterstudiengang der Fakultät für Philosophie und Kultur. Darüber hinaus beteiligt sich Friesenhahn an der Universität Ca‘ Foscari an internationalen Kongressen zu den Themen Migration und Interkulturalität.

Die Kooperation zwischen den Fachbereichen in Venedig und Koblenz wird ausgeweitet. So wird Prof. Dr. Fabio Perocco von der Universität Venedig bei der Internationalen Woche des Fachbereichs Sozialwissenschaften am 19. Mai am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz einen Vortrag zum Thema „Transformationen des Wohlfahrtsstaates“ halten.