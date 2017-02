Kino für Kinder in Neuwied

Veröffentlicht am 25. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Im Kino für Kinder mit Peterchen auf Mondfahrt gehen – Ein Abenteuer erleben die jungen Kino-Besucher im März in der Reihe Kino für Kinder, die das städtische Kinder- und Jugendbüro in Zusammenarbeit mit dem MinsKi-Team und den Kinobetrieben Weiler an jedem ersten Mittwoch im Monat im Neuwieder Metropol-Kino anbietet.

Der Filmklassiker „Peterchens Mondfahrt“ erzählt die Geschichte von Peterchen und Anneliese, die sich kopfüber in ein fantastisches Abenteuer stürzen. Sie wollen dem finsteren Mondmann das sechste Käferbeinchen des Herrn Sumsemann wieder abjagen. Dazu begeben sie sich mit dem ängstlichen Käfer im Schlepptau auf den direkten Weg ins All. Dort bekommen sie tatkräftige Hilfe von freundlichen Kräften.

Für den Film „Peterchens Mondfahrt“, der am Mittwoch, 8. März um 16:00 Uhr im Neuwieder Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2, gezeigt wird, gibt es keine Altersbeschränkung. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro für Kinder und vier Euro für Erwachsene. Mit „Peterchens Mondfahrt“ verabschiedet sich das Kino für Kinder in die Sommerpause.