Veröffentlicht am 25. Februar 2017 von wwa

ASBACH – Das Lernpatenprojekt im Landkreis Neuwied wächst weiter – Startschuss für das Lernpatenprojekt an der Grundschule Asbach – Limbach – Am Mittwoch 08. März 2017 findet um 13:30 Uhr in der Grundschule Asbach-Limbach, Altenkirchener Straße 20, 53567 Asbach-Limbach eine interessante Informationsveranstaltung zum Lernpatenprojekt im Landkreis Neuwied statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich eingeladen hieran teilzunehmen. Ziel dieses Projektes ist die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern, die in benachteiligenden Lebenssituationen aufwachsen und den Anschluss an Gleichaltrige schon in den frühen Lebensjahren zu verpassen drohen. Aufgrund persönlicher, gesellschaftlicher aber auch familiärer Probleme haben Kinder immer wieder Schwierigkeiten, die in den Schulen an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen. An diesem Punkt setzt das Lernpatenprojekt an.

Lernpate/in kann prinzipiell jeder werden, der gerne ehrenamtlich mit Kindern arbeitet und sich vorstellen kann, wöchentlich rund zwei Stunden mit einem Kind in der Schule zu verbringen.

Diese notwendige und für die Kinder sehr wichtige Zeit schenken ehrenamtliche Lernpatinnen und Lernpaten den Kindern im Lernpatenprojekt. In der Tätigkeit als Lernpate geht es dabei nicht nur um das Erlernen des Einmaleins, sondern auch um gezielte menschliche Zuwendung, Alltagshilfen und eventuell Tipps zur Freizeitgestaltung. Diese Kinder können in enger Kooperation mit ihrer Schule durch individuelle Hilfen von ehrenamtlichen Lernpaten die Möglichkeit erhalten, durch Förderung ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen, erfolgreicher die Bildungsangebote der Schulen zu nutzen.

Die kommende Informationsveranstaltung vermittelt nähere Informationen zur Arbeit, den Aufgaben und Rahmenbedingungen als Lernpate/in. Individuelle Fragen interessierter Bürger/innen werden dort beantwortet. Die Veranstaltung kann damit eine erste Entscheidungshilfe für eine Teilnahme am Lernpatenprojekt sein.

Aktuell betreuen über 50 Lernpaten an bald 17 Grundschulen über 80 Grundschulkinder im Landkreis Neuwied. Das Lernpatenprojekt wird im Landkreis Neuwied in Kooperation von Kreisjugendamt und dem Caritasverband Neuwied durchgeführt. Neben der Grundschule in Limbach freuen sich auch folgende Grundschulen die am Projekt beteiligt sind über weitere engagierte Bürgerinnen und Bürger: Puderbach, Neustadt, Unkel, Bad Hönningen, Anhausen, Urbach, Rheinbrohl, Waldbreitbach, Großmaischeid, Breitscheid, Rheinbreitbach, Straßenhausen, Niederbreitbach, Vettelschoß, Dierdorf und Asbach.

Informationen zum Lernpatenprojekt im Landkreis Neuwied bei: Kreisjugendamt Neuwied, Franlin Toma, Telefon 02631/803-442; Email: jugendarbeit@kreis-neuwied.de oder Caritasverband Neuwied, Olga Knaus, Telefon 0171/4310168; Email: Info@Lernpaten-Kreis-Neuwied.de.