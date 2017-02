Veröffentlicht am 22. Februar 2017 von wwa

REGION – „Echte Narren fahren nüchtern!“ – Polizei warnt vor Alkohol am Steuer – „Bringen Sie nicht sich oder andere in Gefahr. Nicht nur an Karneval – aber auch und gerade dann! Echte Narren fahren nüchtern!“, so appelliert der Koblenzer Polizeipräsident Wolfgang Fromm in einem Video, das auf der Facebook-Seite der Polizei Rheinland-Pfalz zu sehen ist. http://s.rlp.de/DY3)

In diesem Kontext übersenden wir Ihnen diesmal unsere Pressemitteilung als karnevalistischen Gruß: Wie jedes Jahr um diese Zeit geht sie los die Fastnachtszeit. Überall wird getrunken und gelacht, und die Nacht zum Tag gemacht. Und viele Narren kann man seh’n, die nicht zu Fuß nach Hause

geh’n. Diese, die sich nicht genieren, zum Auto krabbeln, auf allen Vieren, hinein sich setzen, Motor starten, anstatt aufs Taxi mal zu warten. Doch kommt es, wie es kommen muss, nach ein paar Metern ist dann Schluss.

Die Fahrt ein jähes Ende fand, „Volle Kanne“ an die Wand. Die Heimfahrt ist dann schnell vorbei, erst Auto kaputt, dann Polizei. Dem Fahrer vergeht jetzt schnell das Lache, ab zur Blutprobe auf die Wache. Jetzt wird er wach, der Narr, der Geck, denn sein Führerschein ist weg. Hört ihr Narren, lasst Euch sagen, geht zur Feier ohne Wagen. Dann könnt ihr feiern ohne Sorgen, wenn`s sein muss bis zum frühen Morgen. Drum unser Motto und der letzte Reim: „Echte Narren fahren nüchtern“ – kommt gut heim! (von Friedhelm Georg, Pressesprecher des PP Koblenz)