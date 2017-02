Veröffentlicht am 27. Februar 2017 von wwa

NEUWIED – Über 140 Zeitschriften einfach online ausleihen – Die Onleihe Rheinland-Pfalz ist ja schon vielen bekannt. Unter www.onleihe-rlp.de können registrierte Bibliothekskunden rund um die Uhr Bücher, Hörbücher und Videos ausleihen und direkt auf ihr Endgerät herunterladen. Doch nur die Wenigsten wissen, dass man mittlerweile auf über 140 Zeitschriften und Zeitungen ebenso Zugriff hat und diese zwischen 1 und 24 Stunden auf PC, Laptop oder Tablet ausleihen kann. Die gesamte Palette des Zeitschriftenmarktes spiegelt sich hier wider. Egal ob zum Thema „Haus & Garten“, „moderne Technik“, „Kosmetik & Mode“ oder „Essen & Trinken“. Einfach mal durch das Sortiment schauen, geht auch ohne Leserausweis. Nur wer lesen möchte, der benötigt einen Leserausweis.

Und den gibt es in der StadtBibliothek Neuwied, Pfarrstraße 8, schon für 15 Euro im Jahr. Und das Tolle: Damit ist nicht nur die Onleihe nutzbar, sondern auch der komplette Bestand der StadtBibliothek. Und die bietet mehr als 30.000 Bücher in den Bereichen Romane, Kinder- und Jugendliteratur, Sachbücher, Hörbücher und darüber hinaus DVDs. All you can read – Bücher ohne Ende – zum Blättern , Schmökern, Hören – gedruckt und digital – in der StadtBibliothek Neuwied.